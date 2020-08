Nei piani imminenti di Hyundai, non solo un restyling di metà carriera della Hyundai Kona, ma anche la scelta di ampliare la gamma delle proprie vetture sportive con l’introduzione della prima versione N del crossover coreano.

La nuova Kona N line si affiancherà alla i30 N e alla quasi dimenticata Veloster, in attesa della più piccolina i20 N. Nel frattempo diamo uno sguardo ai primi teaser ufficiali.

Il restyling punta sull’eleganza

Il facelift della normale Kona, come previsto, non vedrà grossi stravolgimenti, ma solo alcuni aggiornamenti stilistici. L’obiettivo di Hyundai è un look elegante. È facile notare un assetto più ampio ed un frontale inedito che ricorda un po’ le sembianze di uno squalo, così come il paraurti anteriore a modi corazza.

Il principale aggiornamento riguarda soprattutto i gruppi ottici di marcia diurna, rivisti e aggiornati con le più avanzate tecnologie.

Quanto sarà cattiva la N line?

Le ultime foto spia del Suv sportivo fanno ben sperare e nonostante nei giorni scorsi proseguivano i test tra roll bar e scarichi esagerati, non sappiamo ancora molto su questa vettura. Maggiori dettagli verranno svelati dalla Casa nelle prossime settimane.

Di certo avrà un design più aerodinamico con linee più snelle e prese d’aria più basse. D’obbligo un paraurti anteriore più aggressivo. Rispetto alla versione normale del Suv, la N Line avrà il badge Hyundai nella parte centrale della griglia frontale, e non più nella zona superiore del paraurti.

