Per Land Rover Discovery Sport è in arrivo l’allestimento esclusivo Black che garantisce un elevato livello di sportività al distintivo fuoristrada della gamma. L’edizione speciale riguarda solo la versione a con motore turbo a benzina da 290 CV.

Le migliorie sono prevalentemente di tipo estetico e lato tecnologia a bordo. Non sappiamo ancora se arriverà in l’Italia, ma tutte le informazioni ve le daremo tra pochi giorni.

Qualche piccola anticipazione

La Discovery Sport Black Edition, almeno per il mercato oltre Manica, è disponibile in cinque diverse tonalità: Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Yulong White e il nuovo Hakuba Silver. Ciascuna di esse è dotata di tetto panoramico, fari a LED premium, accesso senza chiave e portellone elettrico.

Fotogallery: Land Rover Discovery Sport Black

8 Foto

Su richiesta è possibile avere anche il tetto a contrasto in nero o grigio (a seconda del colore scelto per l'esterno), cerchi in lega da 20 pollici con finitura Gloss Black o Diamond-Turned, nonché le pinze dei freni rosse.

La sportiva per la famiglia

Il propulsore da 290 CV genera una coppia di 400 Nm ed è abbinato ad un cambio automatico a 9 rapporti. Nonostante sia in grado di accelerare da 0-100 km/h in 7,4 secondi, questa Land Rover pare essere una vettura versatile che si presta all'utilizzo per la famiglia, con la possibilità di aggiungere anche 2 sedili extra.

I sistemi di infotainment più avanzati di Land Rover, Pivi e Pivi Pro, sono ora disponibili ed è inclusa l’integrazione del sistema Spotify.