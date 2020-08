Ormai è tutto pronto per il Car Design Award 2020, il riconoscimento internazionale nato negli Anni '80 - e riammordernato nel 2016 - con appuntamento annuale, che premia gli autori dei migliori progetti automobilistici in termini di design.

Così come molti altri eventi di quest'anno, fra cui il Motor Valley Fest e il World Car of the Year, l'edizione 2020 del Car Design Award si adegua alle condizioni imposte dal Coronavirus, diventando per la prima volta completamente digitale. La premiazione si terrà a Torino il 15 ottobre, ma l'evento sarà disponibile alla visione in live streaming a livello globale.

Categorie e finalisti

I 25 progetti finalisti sono in realtà divisi in tre categorie, ciascuna con un proprio premio distinto ma sempre in relazione al design:

Miglior progetto per vetture di serie

Miglior progetto per concept car

Miglior linguaggio di design del marchio

Le prime due categorie hanno dieci finalisti ciascuna, e si prendono in considerazione per la gara le vetture e i concept presentati fra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. La terza categoria, invece, ha solo cinque finalisti in competizione.

Qui sotto trovate la tabella con tutti i modelli, i progetti e i marchi finalisti di questa edizione, mentre sul sito ufficiale CarDesignAward.org trovate ulteriori informazioni sull'evento.