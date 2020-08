Il conto alla rovescia è iniziato. Il debutto della nuova generazione della Mercedes Classe S è fissato per il 2 settembre. Nonostante tutto quello che sappiamo dell'ammiraglia di lusso della Stella sia ormai dato per scontato, non è detto che dalla Germania non stiano preparando qualche ulteriore sorpresa dell’ultimo minuto.

Per depistarci un po’ è arrivato il teaser finale e con esso anche le ultimissime foto spia. Come al solito l’immagine dello schizzo non è proprio quel che vedremo nella realtà, ecco perché meglio affidarsi agli scatti fotografici.

Cosa c’è di vero?

Il teaser finale conferma più o meno quanto avevamo già visto, anche se qualcosa non torna. Le ruote sono tipicamente sovradimensionate.

La linea del tetto è simile a una coupé ed alcuni dettagli di design sono esagerati. Non si vedono le maniglie delle portiere, mentre i fari anteriori sono irrealisticamente lucidi.

Quel che è certo è che lo stile resterà invariato e non verranno prodotte le versioni Cabrio e Coupè, anche se il teaser finale qualche dubbio lo fa venire.

La prima della classe

La Classe S è importante per Mercedes anche per un motivo in più: la factory 56. Si tratta del nuovo impianto di assemblaggio in Germania, classificato come l'impianto di "produzione automobilistica più moderna del mondo". La berlina fullsize di nuova generazione sarà la prima ad essere costruita lì.

Ulteriori modelli seguiranno nei prossimi anni, alcuni con motori a combustione, altri puramente elettrici.