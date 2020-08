Range Rover, per i 50 anni un tessuto esclusivo Henry Poole

Non vi poteva essere occasione migliore se non un compleanno importante, per dar vita ad una nuova collaborazione tra Land Rover ed il mondo della sartoria londinese. Il marchio Range Rover compie mezzo secolo. Vuoi non regalargli un tessuto esclusivo made by Henry Poole?

Attenzione però che si tratta di una limited edition, proprio come la Range Rover Fifty, prodotta in soli 1.970 esemplari. Gli unici 120 metri a disposizione verranno utilizzati per produrre 50 giacche su misura, nonché per gli interni del Suv all-terrain.

La musa ispiratrice

La stoffa di lana è stata creata e prodotta nel Somerset dalla Fox Brothers & Co Ltd. Si ispira alle tinte originali della carrozzeria della Range Rover 1970, il Suv di lusso arrivato sul mercato proprio il 17 giugno 1970.

I colori disponibili sono rigorosamente quelli di un tempo, Tuscan Blue, Bahama Gold e Davos White. Resta la classica trama pied de poule, ovviamente rivisitata in chiave moderna.

È di nuovo Range Rover 1970

Grazie al programma Range Rover Reborn, possedere un modello originale del 1970, completamente restaurato con soli ricambi originali, è di nuovo realtà. Il prezzo? Si parla di cifre dalle 145.000 sterline in su (quasi 162.000 euro al cambio attuale).