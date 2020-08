Nel mese di luglio 2020 la Volkswagen Golf si è ripresa la testa della classifica delle auto più vendute d’Europa. Questa è la notizia che spicca dopo il dominio di Renault Clio da febbraio 2020 dovuto anche alla rallentata fase di lancio di Golf 8.

La tedesca tocca a luglio le 31.148 immatricolazioni a livello continentale, segnando un -2,5% rispetto allo stesso mese del 2019, con la francese al secondo posto a quota 24.901 unità (+25,2%).

La Skoda Octavia completa il podio

Al terzo posto nelle vendite del Vecchio Continente troviamo la Skoda Octavia con le sue 22.248 unità immatricolate a luglio (+19,2%), seguita subito fuori dal podio da Volkswagen Tiguan con 21.397 pezzi (-16,5%) e Peugeot 208 con 20.419 unità (+18.6%).

La prima delle italiane è la Fiat 500 che trova a luglio 14.506 acquirenti europei (+5,9%) piazzandosi al 17esimo posto.

Top 10 assoluta

Golf prima anche da inizio anno

Per ottenere questo risultato la Golf ha potuto contare, oltre che sulla nuova ottava generazione, sulla prima posizione raggiunta nelle vendite in tre Paesi: Germania, Belgio e Lussemburgo. La Clio è invece prima in Francia e la Octavia risulta la best seller in Repubblica Ceca e Austria.

Anche considerando le vendite da inizio anno la Golf si riporta alla guida del mercato europeo con 150.804 immatricolazioni (-40,0%), seguita da Renault Clio a 143.132 (-30,5%) e Peugeot 208 con 105.375 unità (25,8%).

Elettrificate da record: 28% del mercato

A luglio 2020 le auto elettrificate, ovvero dalle mild hybrid alle elettriche, toccano un nuovo record storico arrivando a rappresentare il 28% delle vendite in Europa.

Top 10 ibride

Toyota C-HR, Ford Kuga e Renault Zoe sono i modelli più venduti rispettivamente nelle categorie mild hybrid/ibride, ibride plug-in ed elettriche.

Una quota record viene raggiunta sempre a luglio da SUV e crossover che rappresentano il 42% del mercato.

Top 10 ibride plug-in

Top 10 elettriche

[Fonte: Jato Dynamics via Automotive News Europe]