Nonostante fossimo già in possesso del teaser ufficiale e del video della prima uscita in movimento della BMW M3 Touring, non era stato ancora possibile tirarne le somme. Almeno fino ad ora.

Ecco che finalmente spuntano ulteriori foto spia della futura station wagon ad alte prestazioni della Casa tedesca, che consentono di studiare il veicolo un po' più nel dettaglio.

Cosa si vede

All'anteriore il muso della vettura ricorda molto la berlina. Sono presenti sia la grande griglia con doppio rene, sia il rigonfiamento del cofano. Le prese d'aria sul paraurti conferiscono un maggior equilibrio alla vettura. Ci sono anche delle minuscole feritoie verticali negli angoli dello stesso, utili al raffreddamento dei freni.

Fotogallery: Nuova BMW M3 Touring, le foto spia

22 Foto

Al posteriore è un po’ tutto più nascosto, anche se i parafanghi sembrano un po' più larghi rispetto alla Serie 3 Touring standard. La disposizione della doppia coppia di scarichi è la stessa della berlina.

Ulteriori ipotesi

La nuova M3 dovrebbe montare un sei cilindri in linea da 3.0 litri e sarà disponibile nella versione base con 473 cavalli (353 kilowatt). Sono previsti un cambio manuale a sei velocità o, in alternativa un automatico a otto velocità. La versione Competition produrrà 503 CV (375 kW) ed avrà esclusivamente il cambio automatico.

Pare che in futuro, oltre alla trazione posteriore, arriverà anche quella integrale. Dal momento che vedremo questa vettura sul mercato non prima della fine del 2022, mai dire mai.