L'attesa per scoprire le forme definitive della Skoda Enyaq è finita.

Domani, 1° settembre 2020 alle 19:00 l'appuntamento è fissato con la diretta online da Praga che ci svela tutto del primo SUV elettrico della casa ceca.

Telecamere a 360 gradi per scoprire ogni dettaglio

L'anteprima mondiale in modalità virtuale, che si può seguire qui in diretta streaming e nella finestra più in basso, permette a tutti di scoprire i dettagli dell'inedita Enyaq con telecamere a 360 gradi interattive, video e interviste.

Un tour virtuale nel passato e nel futuro di Skoda

In questa "full immersion" dedicata a Skoda Enyaq è incluso anche un tour del padiglione virtuale Skoda, un approfondimento sulla concept Vision iV che ha anticipato il SUV di serie.

Fotogallery: Skoda Enyaq iV, le foto teaser degli esterni

4 Foto

Non manca poi una sezione dedicata a tutte le novità Skoda, oltre a quella che permette di visualizzare alcuni dei modelli più iconici dei 125 anni di storia del marchio.

Inaugura la famiglia dei SUV su base MEB

Ricordiamo che la Skoda Enyaq iV è il primo dei SUV elettrici del Gruppo Volkswagen a mostrare il suo aspetto definitivo, battendo sul tempo le cugine Volkswagen ID.4 e Audi Q4 e-tron Sportback.

A queste si aggiungerà poi la Cupra Tavascan, come le altre basata sulla piattaforma modulare elettrica MEB che permette alla Enyaq iV di percorrere fino a 500 km con un pieno di batteria.