Per segnare la ripartenza di questo 2020 stravolto dal coronavirus scende in pista la musica. Tra pochi giorni infatti l’Arena di Verona sarà teatro della 14esima edizione dei SEAT MUSIC AWARDS. Stiamo parlando della manifestazione che ogni anno vede alternarsi sul palcoscenico i migliori artisti del panorama musicale italiano.

Quella di quest’anno, sarà un’edizione speciale a sostegno della categoria dei musicisti e dei professionisti del settore. Anche Motor1 sarà presente e darà la possibilità ai propri follower di seguire l’evento direttamente dalle proprie pagine social Facebook e Instagram.

Non solo musica

Il 2 e 5 settembre l’Anfiteatro veronese accoglierà pubblico (con il necessario distanziamento) e più di 50 artisti conosciuti ed amati dai giovani, per dare vita ad un’edizione inedita dei consueti premi musicali. Sì, perché se in passato l’obiettivo di questa manifestazione era premiarli, per il 2020 si è scelto di cambiare le cose.

Saranno infatti questi ultimi a dedicare la loro presenza ai lavoratori dello spettacolo, altro settore oggi in profonda crisi. L’unico vero e proprio premio che verrà consegnato sarà quello pensato da Seat, che per il secondo anno consecutivo è partner e title sponsor dell’evento.

La casa di Martorell sceglierà l’artista che, meglio rappresentando i valori del brand, si è maggiormente distinto in Italia, musicalmente parlando.

Le due serate saranno condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e verranno trasmesse in prima serata su Rai 1. Il ricavato della vendita dei biglietti acquistabili su ticketone, al netto dei costi, verrà devoluto in favore del fondo “COVID19- Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Fino al 21 settembre sarà inoltre attivo anche il numero solidale 45588, al quale il pubblico, presente e non, potrà inviare la propria donazione.

Da segnare in agenda anche il terzo ed ultimo appuntamento in programma il 6 settembre alle ore 16, dove sempre su Rai 1 verrà trasmesso lo speciale “SEAT MUSIC AWARDS – Viaggio nella musica”, condotto dal cantautore italiano Nek.

Un susseguirsi di edizioni

I music Awards sono da tempo un must nel panorama musicale italiano. Ogni anno durante questa kermesse si premiano i big della musica del Bel Paese che hanno ottenuto i maggiori successi discografici.

La prima edizione risale al 2007 e per diversi appuntamenti ha visto Wind come sponsor principale, da due anni a questa parte rimpiazzato da Seat, dalla quale deriva l'attuale denominazione.

Per la Casa automobilistica questa sponsorizzazione rappresenta un’ulteriore step della propria strategia sul linguaggio universale della musica per avvicinare il pubblico.

Mai un anno sabbatico ed alcune delle location più suggestive di Roma scelte nel corso degli anni, dall’Auditorium della Conciliazione, al Foro Italico e Valle Giulia, prima di stabilirsi all’Arena di Verona dove anche quest’anno andrà in scena lo spettacolo musicale.