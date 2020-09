La promozione di settembre per il marchio Dacia si chiama Dacia for You, e riguarda vetture nuove ad un prezzo abbordabile, secondo la missione del marchio. Ne è un esempio l’offerta su un SUV di nuova introduzione, come la Duster con motorizzazione a GPL: la casa indica che si può acquistare con 5 euro al giorno, ossia meno di 150 euro al mese. Vediamo nel dettaglio l’esempio su una Dacia Duster Essential 4X2 1.0 TCe 100 ECO-G, il cui listino scontato parte da 13.400 euro, con l'esclusione di IPT e PFU.

Versando un anticipo di 3.250 euro, le rate mensili sono 36 da 148,27 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,27%), che corrispondono appunto a circa 5 euro giornalieri; la rata finale è pari a 7.325 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni km percorso in più. Non è prevista permuta o rottamazione, mentre nell’importo sono compresi servizi aggiuntivi come il finanziamento protetto e il pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio e un anno di Driver Insurance.

Vantaggi

La Duster è una vettura dal buon successo di mercato, nella categoria sempre molto popolare dei SUV spaziosi ma adatti anche al fuoristrada leggero: uno dei motivi delle vendite buone è anche il prezzo, perché è difficile trovare auto anche molto più piccole a 5 euro al giorno per tre anni. Questa versione, poi, può contare sui vantaggi ecologici ed economici del GPL, montato sul tre cilindri turbo benzina Renault.

Svantaggi

Rispetto all’offerta, vanno considerate alcune spese in più, tra oneri finanziari e costi vari. C’è poi da considerare che le offerte sono per modelli in allestimenti base, in questo caso Essential, diversi (come correttamente indicato) dalla foto di illustrazione nel sito: per avere qualche accessorio o finitura in più, occorrerà preventivare costi più alti.

