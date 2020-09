Tra i modelli che di più possono avere vantaggi grazie alle agevolazioni statali, ci sono sicuramente le citycar con bassi consumi ed emissioni: tra queste la piccola e agile Twingo, la compatta a cinque porte alla base della gamma Renault.

Per il mese di settembre, con la rottamazione di un veicolo immatricolato fino al 30 dicembre 2010 e di proprietà del cliente o dei familiari conviventi da almeno 12 mesi, si ottiene il contributo statale massimo di 1.500 euro; questo si integra con la promozione Renault Best For You a cura della casa e delle concessionarie.

In sostanza, quindi, la Renault Twingo Duel SCe da 65 CV ha un listino che scende fino a 7.100 euro, escluse IPT e PFU; l’anticipo è quindi di 1.150 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 89,39 euro (TAN 5,25%, TAEG 8,39%), con rata finale di 4.966,50 euro, per un limite massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. In questo importo sono compresi anche finanziamento protetto e pack service comprensivo di tre anni di furto e incendio e un anno di Driver Insurance, più l’estensione di garanzia per 3 anni o 60.000 km.

Vantaggi

La Twingo è una cittadina moderna, e dall’agilità unica grazie alle dimensioni, ma anche al motore e alla trazione posteriori: tra sconto statale, riduzioni della casa, servizi assicurativi ed estensione di garanzia, i vantaggi superano i 4.000 euro.

Di fatto, con un listino di 7.100 euro, partendo da circa 11.500 euro, l’anticipo è basso, e la rata non arriva a 90 euro, a parte gli oneri finanziari. La rata finale, in proporzione molto elevata, è comunque inferiore ai 5.000 euro, e può servire come anticipo dopo tre anni per una nuova vettura.

Svantaggi

La Twingo Duel SCe è proprio alla base della gamma del modello; per accedere ad un modello con allestimenti superiori, si spenderà sicuramente di più, e comunque su cifre così basse le spese per il finanziamento incidono sul totale.

Renault ha tolto da un mese la possibilità di pagare 6 rate ad un solo euro; a parte questo, su un importo così basso poteva eliminare l’anticipo o posticipare le rate, come fanno altre concorrenti.

In sintesi