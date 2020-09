Cresce l’attesa per il reveal della nuova supercar del Tridente. La Maserati MC20 verrà svelata al mondo intero il prossimo 9 settembre in quel di Modena e dopo mesi di scatti rubati e anticipazioni più o meno pilotate arrivano anche i teaser ufficiali.

Un video al giorno diffuso sui canali social Maserati all’insegna del vedo e non vedo per stimolare la fantasia degli appassionati e degli aspiranti clienti che potranno mettere in garage uno delle ultime super sportive endotermiche pure Made in Motor Valley.

In attesa di conoscere l’auto dal vivo e di raccontarvela in presa diretta (si, il 9 e il 10 settembre a Modena ci saremo anche noi), facciamo un rapido riassunto di tutto quello che sappiamo sul progetto “MMXX”.

Un nome un programma

Per chi ancora non lo sapesse MC è l’acronimo di Maserati Corse e 20 fa riferimento all’annata 2020. La super sportiva si può inoltre riassumere nell’evoluzione della famosa MC12, l’auto con cui la Casa ha fatto ritorno alle competizioni nel 2004, dopo oltre 30 anni e con ottimi risultati.

Fotogallery: Maserati MC20, nuove foto spia

30 Foto

Stessa sorte toccherà alla nuova nata. Siamo curiosi di vedere come e quando avverrà il debutto su pista e soprattutto se sarà all’altezza.

La MC20 verrà prodotta nello stabilimento di via Ciro Menotti a Modena, la storica Casa del Tridente e quanto pare utilizzerà un nuovo motore V6 biturbo da 3.0 litri, in grado di erogare più di 600 CV. Tale propulsore è il risultato del lavoro in casa dei soli tecnici Maserati. Della serie chi fa da sé fa per tre. Oltre al motore endotermico dovrebbe arrivare più in là con il tempo anche una versione 100% elettrica.

L’arrivo della vettura è previsto per gennaio e negli scorsi mesi avevamo anche chiesto un’anticipazione su come sarà da guidare, proprio a chi la sta sviluppando. Prestazioni ed emozioni ci sono state assicurate. Vedremo se le aspettative saranno confermate.

Dal primo all’ultimo teaser

Sono ben 3 i teaser ufficiali su cui riporre l’attenzione, anche se si tratta di piccole anticipazioni vedo-non vedo.

Nel primo e secondo si dà spazio alle linee esterne della vettura, decisamente sinuose ed importanti, degne di una supercar.

Si intravede anche parte del vano motore dove pare facciano capolino grandi prese d’aria, come giusto che sia.

Il terzo fa l’eva sull’aspetto imponente della vettura vista dal posteriore e si conclude con quello che pare un dettaglio degli interni tondeggianti con il logo MC20 ben in evidenza. Per schiarirsi un po’ le idee, non resta che aspettare questo tanto atteso 9 settembre.