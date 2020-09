Com’è fatta lo abbiamo già detto, ora è il momento di capire come si potrà guidare, in attesa che arrivi nei concessionari. Il restyling di Hyundai Santa Fe è equipaggiato per la prima volta con un sistema di controllo integrato, che tramite un solo gesto, permette di scegliere tra tre nuove modalità di guida Terrain, per condurre il veicolo su ogni tipologia di terreno.

Questa tecnologia permette di ottimizzare le prestazioni di guida regolando le impostazioni del veicolo per adattarsi alle differenti superfici.

Le tre modalità nel dettaglio

La vettura nasce già con quattro impostazioni di guida selezionabili dal conducente che costituiscono a modalità Drive. Parliamo delle “classiche” funzionalità Comfort, Sport, Eco e Smart, che servono per lo più a migliorare le performance e i consumi della vettura.

Ma la vera novità Hyundai è costituita da queste tre opzioni selezionabili con la modalità Terrain, disponibili per la prima volta su un SUV in Europa:

Neve (Snow): consente la riduzione al minimo dello slittamento delle ruote in caso di guida su strade innevate;

Sabbia (Sand): migliora l’accelerazione in partenza e le performance di guida su superficie morbide ad alta resistenza:

Fango (Mud): migliora le impostazioni per consentire la guida su strade sdrucciolevoli e irregolari

Come funziona?

Per passare dalle modalità Drive a Terrain non serve fare altro che premere il bottone centrale che si trova sulla manopola posta sulla consolle. La modalità in cui ci si trova viene indicata a quel punto sul cluster digitale, così come sullo schermo AVN ed è possibile selezionare quella che meglio si addice alle condizioni del momento.

La nuova tecnologia di controllo integrato è in grado di regolare della coppia motore, dello schema delle cambiate e del controllo della trazione, distribuendo la coppia sulla trazione integrale.