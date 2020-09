Nel 2020 il mercato italiano dell'auto è rimasto fermo per due mesi, da marzo ad aprile causa lockdown, con le vendite in ripresa solo grazie agli incentivi di agosto.

Insomma, per il settore auto è come se di mesi ne fossero passati appena sei ed è anche per questo che vogliamo fare un primo bilancio di "metà anno" scoprendo le nuove tendenze e le auto più vendute in Italia.

Nuove tendenze per l'auto che cambia

La Top 20 di gennaio-agosto 2020 ci dice quali sono le auto che piacciono di più agli italiani e quali sono le tendenze del mercato al tempo del Coronavirus e dopo la Fase 2, un mercato sempre più propenso a premiare SUV, utilitarie e compatte, ma anche le elettrificate

Ormai un'auto su due è un SUV

Una tendenza che forse non fa notizia, ma che resta impressionante, è l'inarrestabile successo di SUV e crossover che sommati ai fuoristrada diventano le più vendute: 47,6% del mercato ad agosto e 46,9% da inizio anno.

Ormai quasi un'auto su due venduta in Italia è un SUV, un crossover o un fuoristrada, con le berline che scendono al 46,2% da gennaio.

Ford Puma scala le classifiche ed è seconda fra i SUV

In questo trend si inserisce in maniera prepotente la Ford Puma che ad agosto 2020 è il secondo SUV più venduto nel nostro Paese, davanti a Jeep Renegade e ormai vicina alla regina della categoria, la Fiat 500X.

Considerando i dati da gennaio ad agosto 2020 la Puma è anche l'auto ibrida più venduta grazie alle sue motorizzazioni mild hybrid a benzina. Ad agosto solo la Panda mild hybrid vende più della Puma e prepara una sfida molto accesa.

Boom di ibride ed elettriche, grazie agli incentivi

I frutti dell'Ecobonus sommato ai nuovi incentivi auto 2020 del decreto Rilancio iniziano finalmente a maturare e infatti si registra un vero e proprio boom delle auto elettrificate, quelle più agevolate dagli sconti statali.

Sommando le immatricolazioni di agosto di auto ibride mild hybrid e full hybrid (15,0%), ibride plug-in (1,8%) ed elettriche (2,1%) arriviamo a una quota del 18,9% sul totale dell'immatricolato, ovvero la metà di quelle a benzina (36,2%).

Nello stesso periodo del 2019 la quota delle elettrificate toccava un più misero 5,5%. Addirittura esplosiva e guidata dagli incentivi è la crescita delle auto ibride plug-in che ad agosto vendono quattro volte di più rispetto allo scorso anno.

Duster prima fra le GPL, Golf fra le metano

Andando poi a spulciare le vendite per alimentazione e motorizzazione troviamo diverse curiosità ed "exploit" interessanti, come quello di Dacia Duster che ad agosto e da inizio anno è l'auto a GPL più venduta.

Le vendite delle ultime Golf TGI di settima generazione fanno della tedesca l'auto a metano più venduta in Italia, tallonata dalla Seat Arona.

Kuga, Zoe, Corsa e T-Cross in evidenza

Ancora Ford piazza un altro bel successo con la Kuga PHEV che diventa l'auto ibrida plug-in più venduta in Italia, mentre Renault Zoe resta saldamente in testa nella classifica delle elettriche pure.

Fra le nuove entrate nella Top 20 da inizio anno si segnalano la Opel Corsa e la Volkswagen T-Cross che nel 2019 erano alle prese con l'avvio del lancio commerciale.

Top 20

(gennaio-agosto 2020)

Fiat Panda - 61.508 Lancia Ypsilon - 24.673 Fiat 500X - 19.295 Renault Clio - 18.863 Jeep Renegade - 17.495 Fiat 500 - 16.001 Volkswagen T-Roc - 15.750 Citroen C3 - 15.588 Dacia Sandero - 15.168 Dacia Duster - 15.108 Opel Corsa - 15.004 Volkswagen Polo - 14.875 Jeep Compass - 14.670 Peugeot 208 - 14.027 Renault Captur - 13.934 Volkswagen T-Cross - 13.087 Ford Fiesta - 13.082 Ford Puma - 12.954 Fiat 500L - 12.492 Toyota Yaris - 11.816

Top 3 benzina

(gennaio-agosto 2020)

Fiat Panda - 45.977 Lancia Ypsilon - 16.142 Citroen C3 - 12.413

Top 3 diesel

(gennaio-agosto 2020)

Jeep Compass - 12.292 Jeep Renegade - 11.065 Fiat 500X - 10.701

Top 3 GPL

(gennaio-agosto 2020)

Dacia Duster - 7.797 Fiat Panda - 7.794 Lancia Ypsilon - 6.025

Top 3 metano

(gennaio-agosto 2020)

Volkswagen Golf - 3.926 Seat Arona - 2.869 Volkswagen Polo - 2.391

Top 3 ibride (mild hybrid+full hybrid)

(gennaio-agosto 2020)

Ford Puma - 9.090 Toyota Yaris - 7.470 Toyota C-HR - 7.232

Top 3 ibride plug-in

(gennaio-agosto 2020)

Ford Kuga - 1.132 Volvo XC40 - 781 MINI Countryman - 764

Top 3 elettriche

(gennaio-agosto 2020)