Come la RS 6 Avant, la storica berlina tedesca è supportata da un motore V8 biturbo capace di fare felici tutti gli occupanti, soprattutto il guidatore. Certo, la cilindrata è maggiore, 4,4 litri, e oltre alla versione “base” da 600 CV ce n’è un'altra da 625 chiamata a buon titolo Competition. La trasmissione però è per tutte la Steptronic, con convertitore di coppia e otto marce, in una versione rivista dal reparto sportivo M che di sicuro non delude. Ma come sarebbe bello avere il terzo pedale in questa macchina...