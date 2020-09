Con gli incentivi statali e quelli delle case, può essere un momento favorevole per l’acquisto di vetture ibride plug-in, ad esempio quando si tratta di SUV come la Ford Kuga, recentemente rinnovata.

La formula di Ford, valida fino al 30 settembre, continua a chiamarsi IdeaFord, perché prevede le modalità tipiche di un finanziamento con piccole rate e maxi rata finale, con possibilità di riscatto, restituzione o sostituzione.

A cambiare sono però le possibilità di condizioni iniziali, e la nuova tornata di sconti: guardiamo, come esempio tra i tanti, l’offerta su una nuova Kuga Titanium Plug-In Hybrid 225 CV 2WD.

Il listino in promozione è di 28.050 euro, ad esclusione di IPT e PFU, grazie allo sconto di 5.700 dei Ford Partner, e dell’EcoBonus statale di 4.500 euro, in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni.

Non è previsto anticipo, e le 36 rate mensili sono di 405 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,01%), mentre la rata finale ammonta a 19.507 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Volendo si può non avere un usato da rottamare: in questo caso lo sconto è più basso, ma a cambiare è soltanto l’importo della rata, di 468 euro (TAN 5,99%, TAEG 6.98%).

Vantaggi

L’offerta può essere allettante, sia perché la Kuga è una vettura attuale e di recentissima presentazione, sia perché l’ibrido consente consumi medi molto bassi, dichiarati da 1,2 a 5,7 l/100 km.

Con il finanziamento sono compresi alcuni servizi, come l’assicurazione Guida Protetta e quella sul credito 4Life. Come in precedenza, per ottenere il finanziamento statale occorre un versamento, ma dal momento che non c’è anticipo, si versa un euro di acconto simbolico, che viene poi rimborsato come sconto aggiuntivo.

Svantaggi

Tra gli svantaggi, da calcolare i consueti oneri finanziari, ma anche gli eventuali optional in più presenti nelle vetture disponibili entro fine mese nelle concessionarie: queste, infatti, devono essere presenti in stock prima del 1 giugno 2020.

L’EcoBonus statale è soggetto ad esaurimento, anche se in questo caso c’è già la contro-offerta senza usato da rottamare.

In sintesi