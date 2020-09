3 / 7

Disegnata principalmente per l’America, è una sportiva strana e asimmetrica, con porta singola sul lato sinistro e doppia sul destro (chissà se per i mercati anglosassoni hanno invertito anche le porte…) e non è sbagliato dire che, da qualunque lato la si guardi, sia una vettura senza dubbio non banale.

Derivata dalla i30 del 2008 ha il vero punto debole nel comportamento: il motore 1.6 GDi aspirato da 140 CV risulta infatti poco grintoso, anche se abbinato al cambio doppia frizione DCT, e l'assetto è altrettanto tranquillo.

La variante Turbo da 185 CV, arrivata nel tardo 2012, è più potente ed equilibrata ma è passata praticamente inosservata.

Il listino oscillava tra circa 22.000 e poco più di 25.000 euro, dunque i pochi esemplari che si possono trovare tra le usate con qualche anno e non troppi km si portano via a meno di 10.000 euro.