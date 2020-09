Il grande giorno è arrivato. Domani, in quel di Modena, verrà presentata ufficialmente la Maserati MC20: a raccontarvela dal vivo in presa diretta ci saremo anche noi, che prenderemo parte all'evento "MMXX, time to be audacious"

Qui sotto un rapido riassunto di tutto quel che sappiamo, fino ad ora, sulla macchina e vediamo quali sono i canali attraverso cui è possibile seguire in live la presentazione.

Quando e dove vedere la diretta

La presentazione della Maserati MC20 sarà trasmessa alle 20:35 in diretta streaming su Facebook sul profilo ufficiale della Casa che, per l'occasione, ha creato anche un evento a cui è possibile confermare la partecipazione per essere avvisati con una notifica all'inizio delle attività.

I social alimentano l'attesa

Nelle ultime settimane sono stati avvistati diversi muletti della MC20 in fase di test su strade pubbliche (era il 5 marzo quando, di notte, si aggirava camuffata per le vie di Milano), ma mai siamo riusciti a saperne di più sul design definitivo. Ormai manca davvero poco e, per alimentare l'attesa, Maserati ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dal 30 agosto in poi una serie di teaser, sette in tutto, alcuni video e altre foto gallery.

I video lasciano molto spazio all'immaginazione, facendo vedere piccoli dettagli esterni e la silhouette della carrozzeria accarezzata dalla luce nel buio.

In una delle ultime foto si scorge, finalmente, qualcosa in più. È stata scattata a Venezia, precisamente in Piazza San Marco, di notte, con la MC20 che si affaccia da dietro un angolo. Il frontale, con i fari che, accesi, non ne fanno capire la forma, ricorda quello della MC12, con la grande bocca bassa e larga, il cofano non tanto lungo che punta deciso verso l'asfalto e i passaruota muscolosi ma morbidi nelle forme.

Un tour mondiale a sottolineare l'importanza del modello che, secondo la Casa, sarà protagonista su strada come su pista. Come abbiamo detto, quest'ultima foto è stata scattata a Venezia, ma sul profilo Instagram ce ne sono tante altre in alcune delle location internazionali più visitate del mondo (Londra, Parigi, New York) in cui il logo del Tridente giganteggia sovrastando una serie di numeri, la data dell'unveiling 09/09/2020.

Sotto il cofano il Nettuno da 630 CV

Sappiamo però qualcosa in più sul powertrain della macchina che, sotto il cofano, avrà il nuovo motore "Nettuno", un V6 biturbo da 3.0 da 630 CV di potenza a 7.500 giri/min e 730 Nm di coppia massima da 3.000 giri/min che non avrà alcuna forma di elettrificazione. Una versione 100% elettrica arriverà più avanti (la notizia è stata confermata attraverso un video ufficiale) ma, per il momento, ancora non si sa nulla sulle specifiche.

Tornando al Nettuno, è stato progettato all'interno del Maserati Innovation Lab in Via Emilia Ovest a Modena: ha un'architettura a V di 90°, posizionato in basso grazie all'adozione della lubrificazione a carter secco (soluzione spesso impiegata abbassare il baricentro delle supercar) che permette di posizionarlo più in basso possibile. Sono state impiegate anche tecnologie derivate dalla Formula 1 come l'innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela, per la prima volta adottato su un motore stradale. Per saperne di più potete cliccare sul link e leggere l'articolo specifico sul motore Nettuno.