Tra le vetture dalle buone capacità di trasporto, non ci sono soltanto i SUV: sopravvivono infatti le più tradizionali e filanti station wagon, ancora a listino in molte case automobilistiche: per Opel, la versione familiare per eccellenza è la Astra Sports Tourer, erede di fortunati modelli dai nomi di Astra e Kadett, e oggi proposta in offerta fino al 30 settembre.

Tra le promozioni illustrate dalla casa, quella con l’importo più basso riguarda la Opel Astra 1.5 CDTI 105 CV S&S Sports Tourer 2020, proposta al prezzo ridotto di 18.207 euro, grazie al contributo statale di 1.500 euro in caso di rottamazione.

Con l’offerta Scelta Opel, l’anticipo è di 5.600 euro, mentre le successive 35 rate mensili ammontano a 199 euro (TAN 6.45%, TAEG 9.21%), con prima rata dopo quattro mesi. Il valore futuro garantito per tre anni è invece di 10.997,27 euro, per un totale di 15.000 chilometri annui.

Nell’importo sono compresi alcuni servizi facoltativi, cioè Flexcare Silver per tre anni o 45.000 km (estensione garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria), Flexprotection Silver per tre anni, vale a dire assicurazione furto e incendio, calcolata nell’esempio sulla provincia di Milano, e credito protetto con perdita di impiego; inoltre, continua ad essere offerta la Protezione salute per un anno.

Vantaggi

L’offerta su questa Astra ha un certo numero di vantaggi, come lo sconto iniziale, le assicurazioni e le garanzie comprese nel finanziamento, e anche una rata mensile piuttosto bassa, inferiore ai 200 euro.

A differenza di altre case, per Opel ci sono ancora alcuni vantaggi del periodo post-lockdown, per superare un momento di crisi: ad esempio, l’assicurazione sulla salute, ma anche il pagamento delle rate dopo quattro mesi.

Svantaggi

Il principale svantaggio sta probabilmente nel fatto che il contributo statale, che si aggiunge allo sconto della casa, è valido solo con rottamazione di un veicolo decennale, ma soprattutto i fondi sono soggetti ad un rapido esaurimento.

L’offerta vale sulle vetture in stock, che potrebbero avere dotazioni in più rispetto alla vettura di esempio.

In sintesi