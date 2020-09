Anche i giapponesi di Nissan non mancano di proporre offerte per il mese di settembre: archiviata la formula con prime quattro rate da 1 euro, ora l’offerta IntelligentBuy è assimilabile ad un classico finanziamento con anticipo e maxi rata, ma con due vantaggi in più: gli sconti e gli incentivi statali, l’anticipo zero e le offerte comprese nelle rate. Guardiamo, ad esempio, quanto proposto su una Nissan Micra IG-T 100 Acenta, che se pagata a rate vede il listino scendere da 17.030 a 10.200 euro.

Per ottenere questo importo, si sommano lo sconto della casa e quello statale, con rottamazione di un veicolo decennale immatricolato prima del 1 gennaio 2010. Si pagano quindi soltanto le rate mensili, che sono 60 da 152,94 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,73%), più la rata finale di 5.109 euro, con un chilometraggio massimo di 50.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nel finanziamento sono compresi anche i servizi Finanziamento protetto e un Pack Service comprendente due anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Tenendo anche conto del costo iniziale della vettura, lo sconto complessivo è molto alto, ammontando a circa 6.800 euro; in più l’assenza di anticipo e le rate non particolarmente elevate permettono di dilazionare bene il pagamento. Da segnalare anche i servizi offerti nel finanziamento.

Svantaggi

L’offerta è valida solo sulle vetture in stock, e i fondi statali sono soggetti ad esaurimento: considerando che le auto in offerta potrebbero avere accessori in più, e che ci sono alcuni oneri finanziari, bisogna preventivare qualche costo in più rispetto all’esempio.

In sintesi

Modello (esempio) Nissan Micra IG-T 100 Acenta Promozione IntelligentBuy Scadenza 30 settembre 2020 Listino 17.030 euro Listino scontato 10.200 euro Servizi aggiuntivi Finanziamento protetto, Pack service con due anni di assicurazione furto e incendio Anticipo Anticipo zero Rate 60 rate da 152,94 euro Tasso Leasing 5,99% TAEG 7,73% Maxi rata finale (VFG) 5.109 euro Limite chilometrico 50.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Per accedere al massimo contributo statale, rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010