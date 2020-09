Mancanza di spazio. Pare essere questa la ragione, per cui nell'ambito del cambio di sede, il marchio britannico Vauxhall, costola inglese di Opel che dall'agosto 2017 fa parte di PSA, ha deciso di vendere 11 mezzi parte della propria collezione.

Si tratta principalmente di doppioni che hanno bisogno di manutenzione, o che in alcuni casi richiedono un restauro completo, cosa per la quale sembra non esserci il tempo.

Come funzionerà

I mezzi saranno messi all'asta durante l'evento online, che si terrà sulla pagina della casa d’aste inglese Brightwells. L’appuntamento è fissato per il 24 settembre, ma in realtà si potranno già guardare brevi video dei veicoli tre giorni prima, a partire da lunedì 21 settembre.

Fotogallery: Vauxhall, auto d'epoca all'asta

10 Foto

Sempre a partire da tale data gli interessati potranno già fare le prime proposte, ma ovviamente ad ogni veicolo verrà assegnato uno spazio per l'offerta finale il giorno dell'asta ufficiale. È bene sottolineare che non vi sarà alcun prezzo di riserva, ergo nessuna base minima d’asta.

I veicoli all'asta

Il modello più vecchio disponibile è una M-Type 14/40 Melton tourer del 1924, mentre il più moderno, quasi 90 anni più giovane, è una Corsa Black Edition del 2013.

Di seguito l'elenco completo dei veicoli che saranno ceduti al miglior offerente: