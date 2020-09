Dopo la presentazione della nuova piattaforma dedicata alle future ibride di McLaren, ecco comparire per strada il primo muletto di quella che sarà l’apripista del nuovo corso elettrificato della Casa inglese.

Una sportiva – di SUV in McLaren non ne vogliono sentir parlare – dal look in pieno stile McLaren ma con un qualcosa in più che nella breve storia della rinata Casa inglese ha avuto la sola P1: un motore elettrico affiancato a un classico benzina.

Meno estrema, più “verde”

Rispetto alla hypercar rivale di Porsche 918 Spyder e Ferrari LaFerrari la nuova McLaren ibrida sarà meno estrema, accontentandosi di una cavalleria ben più contenuta rispetto ai 906 CV della P1.

Per lei infatti l’obiettivo non sarà quello di entrare nel gotha delle auto più veloci ed efficaci in pista del pianeta, ma riuscire ad abbattere il più possibile consumi ed emissioni. Approfittando naturalmente della presenza del motore elettrico per avere quel qualcosa in più, specialmente dal punto di vista dello scatto.

Il tutto – forse – lasciando da parte il classico V8 di 4 litri in favore di un più piccolo e leggero V6. Un motore più piccolo e che, grazie all’aiuto dell’elettrico, dovrebbe permettere alla nuova McLaren plug-in di raggiungere almeno 600 CV. Un incremento modesto rispetto alla potenza della “entry level” 570S, ma considerando il grande risparmio di peso portato in dote dalla nuova piattaforma in fibra di carbonio, le prestazioni dovrebbero essere ben superiori.

Come sarà

Al di là dell’aspetto meccanico, quello che vediamo è una McLaren a tutti gli effetti, con i classici tratti stilistici di famiglia che emergono dalle camuffature. C’è un po’ di 720S nel doppio scarico che sbuca dalla fascia posteriore, le luci anteriori a LED sono quelle di sempre, così come l’aspetto generale.

La presentazione della nuova McLaren ibrida è attesa nel corso del 2021, con tanti altri modelli elettrificati in arrivo nei prossimi anni.