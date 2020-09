Lamborghini raggiunge un traguardo importante per la storia dei suoi modelli V12: in nove anni sono uscite dallo stabilimento di Sant'Agata Bolognese 10.000 Aventador.

L'esemplare con numero di telaio 10.000 è una Aventador SVJ Roadster destinata al mercato thailandese, di colore Grigio Acheso con livrea Rosso Mimir e interni personalizzati in Nero e Rosso Alala.

La nascita della nuova "V12 Lambo"

La gamma Aventador, erede della Murcielago, ha debuttato nel 2011 nella versione coupé con la sigla LP 700-4: LP sta per Longitudinale Posteriore e indica la disposizione del motore 6.5 V12, 700 indica la potenza e 4 si riferisce alle quattro ruote motrici.

La potenza di 700 CV - 30 in più rispetto alla più potente delle Murcielago, la LP 670-4 SV - a 8.250 giri/min permetteva all'Aventador di segnare 2,9 secondi nello 0-100 km/h, e di raggiungere i 350 km/h di velocità massima.

Famoso era anche il cambio robotizzato ISR, noto per i cambi di marcia che davano duri colpi al collo. E infine, non mancavano le portiere con apertura verso l'alto, un chiaro rimando alla Countach.

Le evoluzioni

Nel 2012 è arrivata la variante Roadster, con numerose modifiche progettuali per garantire rigidezza, leggerezza, protezione degli occupanti e ventilazione del vano motore.

Il 2016 ha visto debuttare la Aventador S (lettera usata per versioni migliorate di modelli Lambo già in commercio), che vantava modifiche all'aerodinamica, alle sospensioni, alla dinamica di guida e alla potenza stessa, che cresce di 40 CV rispetto alla standard.

E infine la Aventador SVJ, nata nel 2018, che riprende tre lettere storiche per Lamborghini: SV sta per SuperVeloce, mentre J si riferisce a Jota, tipica denominazione delle Lamborghini più corsaiole. E in effetti, ha ottenuto il record per le vetture di serie sul Nurburgring, con 6:44,97 minuti.

Non sono mancate, comunque, serie speciali, uniche o celebrative: ad esempio, nel 2016 è nata la Aventador Miura Homage, un tributo in 50 esemplari alla Miura in occasione del suo 50° Anniversario, mentre nel 2019 è stato presentato l'esemplare unico Aventador S by Skyler Grey.