Tre nuovi modelli Audi con la lettera S, quella che contraddistingue le versioni sportive, stanno per arrivare nelle concessionarie italiane. Sono le nuove Audi S3 Sportback ed S3 Sedan, oltre ai rinnovati SUV Audi SQ7 TFSI e Audi SQ8 TFSI.

Oltre alla tecnologia e alle performance di queste Audi ad alte prestazioni oggi scopriamo i prezzi di listino, visto che tutte e tre sono già ordinabili. L’arrivo in concessionaria di S3 Sportback ed S3 Sedan è fissato per la fine di settembre, mentre SQ7 e SQ8 arriveranno ad ottobre.

Per l'S3 si parte da 49.900 euro

L’Audi S3 Sportback, la cinque porte con motore 2.0 TFSI da 310 CV, ha un prezzo base che in Italia parte da 49.900 euro, mentre la berlina quattro porte S3 Sedan costa 51.200 euro. Entrambe sono dotate di cambio automatico doppia frizione 7 marce S tronic e trazione integrale quattro.

Le ricche versioni sport attitude, che fra le altre cose propongono di serie cerchi da 19" e fari a LED Audi Matrix, hanno invece un listino base di 54.700 euro (S3 Sportback) e 56.000 euro (S3 Sedan).

In questa fase di lancio è anche possibile richiedere per S3 Sportback e S3 Sedan il pacchetto edition one che sfoggia lo speciale colore giallo pitone (rosso tango la Sedan), pack esterno nero lucido, cerchi da 19" sedili sportivi in pelle Nappa (S3 Sportback).

Maxi SUV col V8 biturbo benzina, a partire da 104.200 euro

La nuova Audi SQ7 TFSI, così come la SQ8 TFSI, sfrutta per la prima volta il motore 4.0 V8 biturbo benzina da 507 CV e 770 Nm che prende il posto del precedente V8 diesel delle uscenti "S" TDI.

Di serie ci sono cambio automatico tiptronic 8 marce, trazione integrale quattro permanente, sospensioni pneumatiche adattive sport e sterzo integrale.

Per l’Audi SQ7 TFSI il prezzo di listino parte da 104.200 euro e per la nuova Audi SQ8 TFSI da 112.000 euro. Scegliendo le varianti sport attitude che hanno in più il tetto panoramico in vetro, il climatizzatore a quattro zone e l’impianto audio Bang & Olufsen Advanced Sound System i prezzi salgono rispettivamente a 114.250 e 121.700 euro.