Si può pensare quel che si vuole di Influencer e YouTuber ma resta il fatto che spesso e volentieri sono i primi ad avere tra le mani contenuti speciali. E’ il caso della star di YouTube Supercar Blondie che ha pubblicato sul suo canale social un’anteprima ufficiale del ruggito del V6 3.0 biturbo della MC20, la supercar del Tridente da poco presentata a Modena.

Il video inedito della super sportiva modenese che fa sognare il mondo è opera di Klauss Busse, design director di Maserati.

L’anteprima social

Cosa aspettarsi da un V6 3.0 che sviluppa non meno di 630 cavalli e 729 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di 323 km/h? Un sound entusiasmante e che faccia venire la pelle d'oca, ovviamente. Ma sarà davvero così?

Durante una parte del video “casalingo” realizzato in esclusiva per il conosciuto canale YouTube, il designer Busse mette in moto la MC20. Per permettere di registrare il sound del primo motore prodotto interamente da Maserati dopo ben 22 anni, è qualcun altro a premere sul pedale dell’acceleratore per lui.

Ed ecco svelato un rombo rauco e profondo, che consente di farsi già un’idea di cosa aspettarsi da questo V6.

Boom di richieste

Il resto del video mostra la supercar da 220.000 euro nella vita reale, ma anche attraverso immagini ufficiali.

Abbastanza da rendere ancora più impazienti tutti i potenziali acquirenti, che dovranno aspettare fino al prossimo anno prima che l'MC20 arrivi sul mercato. Nel frattempo sono già stati acquistati ben 19.000 esemplari.