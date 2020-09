Se è vero che gli incentivi statali spingono all'acquisto di auto nuove e meno inquinanti, è anche vero che la cerchia di appassionati di auto d'epoca non ha certo intenzione di abbandonare le proprie "signore su ruote".

Proprio a questi appassionati è indirizzato il nuovo protocollo d'intesa fra ASI (Automotoclub Storico Italiano) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che prevede più "manica larga" nei confronti delle auto storiche, evitando i blocchi totali per l'inquinamento nei comuni e nelle province.

Patrimonio italiano

Questa nuova intesa, si legge nella nota ASI, "collabora nel meccanismo generale di promozione del Paese": permettere alle auto storiche di muoversi sul territorio significa anche valorizzare il patrimonio artistico, culturale e enogastronomico dell'Italia, e non solo quello motoristico.

Questo perché ASI è solita promuovere numerose attività sul suolo nazionale con protagoniste le auto storiche, anche in tempi difficili da Coronavirus in cui il club ha proposto un viaggio per l'italia in streaming.

Leggi a tutela delle auto d'epoca

Fra i piani di ASI e ANCI, c'è anche la richiesta di veri provvedimenti legislativi che tutelino sia la conservazione sia l'utilizzo dei veicoli storici, "in quanto parte integrante - e fondamentale - della storia del Paese".

Alberto Scuro, Presidente ASI, ha detto: