Le Case auto offrono gamme sempre più complete, così che nessun potenziale cliente possa sfuggire... Ma resta sempre qualche piccolo vuoto da colmare e per questo ci siamo noi: in questo elenco proponiamo 10 modelli e versioni che non sono stati commercializzati ma che ci piacerebbe vedere nelle concessionarie e, ovviamente, guidare.

In alcuni casi si tratta di versioni già prodotte in passato a cui bisognerebbe dare nuova vita, mentre altre sono varianti molto specifiche, che ci piacevano ai loro tempi e che dovrebbero essere riviste. Scorrete le foto per scoprire quali sono le nostre speranze per il futuro...