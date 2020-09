La nuova Audi S3 (in versione Sportback e Sedan) è stata presentata più di un mese fa, col suo classico 2.0 turbo benzina da 306 CV. Una potenza destinata – come sempre – a crescere sulla RS3, l’incarnazione più potente della compatta dei 4 Anelli.

Un modello spiato, nella sua variante Sedan, lungo l’asfalto del Nurburgring, per terminare la messa a punto della meccanica e del suo motore che – secondi i rumors – toccherà 400 CV. Ma attenzione: non si tratterà del 4 cilindri.

L’importanza delle tradizioni

Come la RS Q3 infatti anche la nuova Audi RS3 monterà il 5 cilindri di 2,5 litri, ultima evoluzione del glorioso motore che tanto ha fatto la felicità di Audi e dei suoi estimatori. Stesso motore e stessa potenza del SUV compatto, anche se un qualche cavallo in più potrebbe saltar fuori, giusto per non pareggiare i dati dell’attuale generazione.

Ci sono poi rumors di una versione ancora più cattiva, con 450 CV al suo servizio, replicando quanto fatto dalla rivale Mercedes A45 AMG e superandola per quanto riguarda potenza massima, con la compatta della Stella ferma a 421 CV.

Naturalmente rimarranno trazione integrale e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, ottimizzato per essere ancora più veloce e preciso.

Come cambierà fuori e dentro

Detto di meccanica e motore, guardando le nuove foto spia del muletto con livrea “verde Hulk”, notiamo un nuovo diffusore, prese d’aria più grandi, paraurti ridisegnati, piccolo spoiler sulla coda e il doppi scarico ovale che contiene altri 2 scarichi più piccoli.

Cambierà sicuramente anche l’interno, con arredamento dallo stile ben più sportivo, formato da sedili avvolgenti, inserti in alluminio o fibra di carbonio e tanto altro ancora.

Ma quando la vedremo senza camuffature? A dire il vero la nuova Audi RS3 avrebbe già dovuto essere dei nostri, ma il coronavirus ha obbligato Ingolstadt ad un cambio di calendario e il debutto è previsto entro la fine del 2020.