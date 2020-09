All'inizio del mese, tra le promozioni di settembre di Honda non mancavano offerte interessanti: ad esempio, una Honda Civic 1.0T 5 porte offerta con sconto di 4.250 euro e pagabile poi con 47 rate da 199 euro.

Purtroppo, trascorsi non molti giorni, i contributi statali per le auto con motorizzazione tradizionale sono terminati: quindi, sebbene sicuramente ci siano agevolazioni in corso anche sulla Civic, concentriamoci invece su un'altra categoria di vetture su cui sono attualmente concentrate le attenzioni di molti, cioè le ibride: per Honda, ad esempio, la CR-V 2.0 Hev Comfort eCVT MY2020.

Il prezzo di listino iniziale è di 34.200 euro, che scendono con gli sconti a 29.200; versando poi 6.450 euro di anticipo, dopo 30 giorni si pagano 47 rate mensili da 299 euro (TAN 5,01%, TAEG 5,96%), e la maxi rata finale è pari a 12.654 euro, considerabile come Valore futuro Garantito.

Questo importo si può pagare interamente, non pagare restituendo la vettura, o eventualmente rifinanziare (TAEG massimo 6,25%), decidendo a 45 giorni dalla scadenza.

Vantaggi

Sicuramente, il primo vantaggio è lo sconto sul listino, che ammonta a 5.000 euro tondi; anche le rate, in rapporto al tipo di vettura, sono sostenibili.

Honda è tra le poche case che indica qualche dato sul possibile rifinanziamento della maxi-rata, probabilmente perché qualche cliente, dopo quattro anni, decide di tenersi la vettura: trattandosi di una ibrida pura, può darsi che anche a livello normativo possa essere anche una buona idea.

Svantaggi

A parte lo sconto, la promozione non tiene conto più di tanto del momento di crisi: l’anticipo, seppure sostituibile con una permuta, è piuttosto consistente, ammontando a oltre la metà della maxi-rata finale.

Il tasso di interesse è nella media, ma non ci sono agevolazioni come tasso o anticipo zero, rate rimborsate o posticipate di alcuni mesi, oppure altre misure relative al periodo, come assicurazioni anti pandemie o altri servizi.

In sintesi

Modello (esempio) Honda CR-V Hev Comfort eCVT MY2020 Promozione Finanziamento con maxi-rata Scadenza 30 settembre 2020 Listino 34.200 euro Listino scontato 29.200 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 6.450 euro Rate 47 rate da 299 euro TAN 5,01% TAEG 5,96% Maxi rata finale (VFG) 12.654 euro Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non è prevista una permuta