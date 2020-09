Se c’è una casa che ci ha abituati da tempo ai finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale rifinanziabile, questa è Audi: l’offerta si chiama Audi Value, e non poteva mancare tra le promozioni di settembre, anche se la scadenza è prolungata fino al 31 ottobre. Vediamo, come esempio, come si calcola un finanziamento su una Audi Q3 Sportback 35 TDI S line Edition con automatico S Tronic.

Partendo da un listino scontato di 44.342,55 euro, l’anticipo è di 14.128,69 euro; si pagano quindi 23 rate mensili da 269 euro (TAN 3,69%, TAEG 4,58%), e una rata finale, che è anche valore futuro garantito, di 26.426,70 euro.

Nell’importo sono compresi anche i servizi Premium Care 24 mesi o 30.000 km e Audi Extended Warranty per un anno o 60.000 km, ma soprattutto VW Group rimborsa ancora le prime tre rate del finanziamento, purché pagate integralmente e con puntualità.

Vantaggi

La formula è collaudata, e si configura come una sorta di noleggio a lungo termine: la maggior parte della clientela sceglie, a fine finanziamento, di considerare la rata finale come anticipo per l’acquisto di una nuova vettura.

Non ci sono comunque vincoli di permute o rottamazione. Audi continua ad offrire il rimborso delle prime tre rate: un vantaggio post-lockdown che è, di fatto, un interessante sconto ulteriore.

Svantaggi

Con queste formule, l'obiettivo di possedere l’auto non è praticamente da prendere in considerazione: la rata finale è di parecchio superiore alla metà del prezzo di listino, per tenere molto bassa la rata intermedia, e un suo rifinanziamento ha sicuramente dei tassi superiori.

Mancano alcuni dati nell’esempio, come il limite chilometrico con relativo pagamento in caso di esubero, o alcuni oneri finanziari.

In sintesi

Modello (esempio) Audi Q3 Sportback 35 TDI S line Edition S Tronic Promozione Audi Value, PCP a rate rimborsate Scadenza 31 ottobre 2020 Listino scontato 44.342,55 euro Servizi aggiuntivi Premium Care 24 mesi o 30.000 km; Audi Extended Warranty per un anno o 60.000 km Anticipo 14.128,69 euro Rate 23 rate di 269 euro, le prime tre rimborsate da VW Group Tasso Leasing 3,69% TAEG 4,58% Maxi rata finale (VFG) 26.426,70 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Non è prevista una permuta