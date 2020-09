Forte di una storia e di una tradizione che ha pochi rivali al mondo l'italiana Touring Superleggera torna a cimentarsi con lo stile "profilatura al vento" e con l'aerodinamica e lo fa con la fuoriserie Touring Aero 3.

Realizzata per un cliente che col numero 19 ha voluto omaggiare la storica Alfa Romeo 8C2900 Le Mans (la Berlinetta Touring del 1938), si tratta della prima Touring Aero 3 di una serie limitata di quindici esemplari, di cui tre già venduti.

Il prezzo è su richiesta e va aggiunto al valore dell'auto donatrice che viene trasformata nella Aero 3. Anche se non citata, i dati tecnici ci dicono che la "donor car" è una Ferrari F12berlinetta.

Il debutto della Touring Aero 3 è fissato al Salon Privé di Blenheim Palace (Regno Unito) dal 23 al 26 settembre e vuole creare un'ideale linea evolutiva dalle prime auto affusolate degli Anni '30 del secolo scorso fino agli anni '50 e alla recente Disco Volante del 2012.

Non a caso il colore rosso è ripreso dalla Disco Volante numero uno e si chiama Rosso Stratosfera. La pinna posteriore caratterizza lo stile di questa Touring Aero 3 che sotto il lungo cofano nasconde il motore 6.3 V12 da 740 CV. Gli interni ripropongono il tema dei dettagli rossi su un abitacolo dove prevale la pelle Foglizzo, il nero, la fibra di carbonio opaca e l'alluminio nero, lucido e opaco.

Nel descriverne lo stile il suo disegnatore, Louis de Fabribeckers dice:

"La pinna nasce come prolungamento naturale ed estremizzazione della forma a goccia dell'abitacolo. È evocativa dei primi studi aerodinamici condotti da Touring fin dagli anni trenta, pur non avendo una funzione aerodinamica in sé."