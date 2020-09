Il Salone dell'auto di Detroit, storico appuntamento NAIAS di inizio anno che tradizionalmente si teneva a gennaio, a partire dal prossimo anno sposta le sue date a fine settembre, per la precisione dal 28 settembre al 9 ottobre 2021.

La decisione di far diventare il Salone di Detroit un evento di inizio autunno è stato preso dagli organizzatori anche per posizionarsi dopo il Salone di Monaco di Baviera (IAA, ex Salone di Francoforte) in programma dal 7 al 12 settembre 2021.

Un salone un po' più al caldo e all'aperto

L'idea di trasformare il Salone di Detroit in un'esposizione lontana dal freddo mese di gennaio era stata ufficializzata due anni fa, ma nel frattempo l'edizione di giugno 2020 è stata cancellata per il Coronavirus.

Fotogallery: Salone di Detroit 2019, tutte le foto live

395 Foto

L'obiettivo è quello di creare un nuovo NAIAS (North American International Auto Show) da tenersi sia nel chiuso dei padiglioni che negli spazi all'aperto del TCF Center, ex Cobo Hall. In programma ci saranno quindi esibizioni outdoor, test di guida ed eventi nella città di Detroit.

Il calendario dei saloni resta incerto

Questo nuovo cambio di calendario per un importante salone come quello di Detroit dimostra ancora una volta quanto sia incerto e mutevole il futuro dei grandi saloni dell'auto, messi in difficoltà dalle sempre più numerose defezioni delle Case auto ancor prima che dal Covid-19.

Il taglio delle spese necessarie per partecipare ad un salone e la volontà di organizzare appuntamenti su misura per la presentazione delle novità più importanti (anche online) ha decimato molte delle kermesse più importanti. Alcune cercano però di rinasce e di reinventarsi già dal 2021: vediamo un primo calendario provvisorio e continuamente soggetto a variazioni.

Saloni internazionali dell'auto 2020-2022