Per il 2021 è previsto l’arrivo in casa Audi di non uno, bensì di due crossover completamente elettrici. Il primo è la Q4 e-Tron, di cui avevamo già visto le foto spia della versione di serie, mentre l'altro è la Q4 e-tron Sportback di cui circolano le prime foto spia.

A luglio Audi aveva presentato il prototipo della Q4 Sportback e-tron concept e, nonostante la pesante dose di mimetizzazione, questo SUV coupè in versione elettrica gli somiglia molto.

Tra somiglianze e differenze

Camuffature a parte, ciò che si vede meglio sono le due sezioni laterali del paraurti posteriore. La somiglianza con il prototipo, invece, si vede soprattutto nel frontale, in particolare guardando i fari.

Fotogallery: Audi Q4 e-tron Sportback, le prime foto spia

16 Foto

Lo stesso non si può dire per i gruppi ottici posteriori, che sembrano suggerire alcune soluzioni inedite.

Le aspettative

La Q4 e-Tron Sportback condivide la stessa piattaforma di altri veicoli elettrici del gruppo Volkswagen, come la ID.4 e la Skoda Enyaq iV. In termini di dimensioni si inserirà tra la Q3 e la Q5, anche se dovrebbe garantire un maggior spazio interno rispetto a quest’ultima.

Non ci sono dettagli tecnici, ma le indiscrezioni parlano di una prima variante a trazione posteriore e un successivo modello Quattro a doppia trazione integrale.

Il concept prevedeva una batteria da 82 kilowatt e due motori elettrici con un’autonomia di 450 km. Cosa sarà in grado di garantire la versione di serie? Per scoprirlo dovremo attendere il 2021.