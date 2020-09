Audi Sport, sezione sportiva di Audi impegnata nelle corse, lancia il proprio canale su Motorsport.tv, la piattaforma digitale OTT del Motorsport Network dedicata ai contenuti racing del settore automotive.

Grazie a questo canale, i fan della Casa dei Quattro Anelli potranno dare un'occhiata al dietro le quinte della 24 Ore del Nurburgring, tenuta a partire da oggi, giovedì 24 settembre, fino a domenica 27 settembre.

Dietro le quinte nelle competizioni

Alla gara di endurance nell'Inferno Verde, a cui Audi ha di recente dedicato la versione speciale della sua sportiva R8 Green Hell Edition, partecipano nove auto della Casa di Ingolstadt:

Sette Audi R8 LMS GT3

Una Audi R8 LMS GT4

Una Audi RS 3 LMS

Più avanti, il canale mostrerà i piloti e le auto impegnate in Formula E, in DTM e in varie altre competizioni, anche qui garantendo una visione del dietro le quinte per gli appassionati degli sport motoristici e per i fan del marchio.

Archivi multimediali speciali

Audi Sport intende sia estendere il suo raggio d'azione in nuove aree geografiche, sfruttando i 56 milioni di spettatori mensili del Motorsport Network, sia distribuire in modo più mirato i contenuti digitali al pubblico desiderato attraverso Motorsport Studios.

Motorsport.tv fornisce oltre 1.000 livestream all'anno (oltre a highlights di gare, spettacoli originali e documentari dedicati alle auto e alle corse), mentre Motorsport Studios offre ai marchi e ai creatori di contenuti l'accesso a un archivio di contenuti multimediali, con oltre 26 milioni di immagini e filmati risalenti fino alla primissima gara di Formula 1.