Lo Stato della California vieterà la vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Ad annunciarlo è il governatore Gavin Newsom che in un suo "ordine esecutivo" impone appunto che fra 15 anni le uniche auto vendute in California siano solo quelle a zero emissioni.

Dal 2035 stop quindi anche alle auto ibride di tutti i tipi, comprese le plug-in e le poche elettriche range extender e largo alle auto elettriche e a idrogeno, le uniche con livelli nulli di emissioni locali. Lo stesso divieto di vendita scatterà in tutta la California anche per i veicoli commerciali, ma dal 2045.

Contro inquinamento, malattie, cambiamenti climatici e incendi

L'obiettivo dichiarato di questa misura, dice Newsom, è quello di eliminare le pericolose emissioni delle auto con motori a combustione interna, un impegno mirato a combattere il cambiamento climatico.

Nei documenti ufficiali firmati dal governatore è scritto:

"Questo è il passo più incisivo che il nostro Stato possa fare per opporsi al cambiamento climatico. Per troppi decenni abbiamo permesso alle auto di inquinare l'aria che respirano i nostri bambini e le nostre famiglie. I californiani non dovrebbero preoccuparsi del fatto che le auto provocano l'asma nei nostri figli. Le nostre auto non dovrebbero peggiorare la situazione degli incendi, né creare in futuro altre giornate piene di inquinanti nell'aria. Le auto non dovrebbero sciogliere i ghiacciai e innalzare il livello dei mari minacciando le nostre coste e le amate spiagge".

Il maggiore mercato USA dell'auto

Ricordiamo che la California è il più grande mercato dell'auto negli Stati Uniti (11% del totale) e che già oggi la metà delle auto circolanti nello Stato sono a zero emissioni.

Il prossimo divieto alla vendita di auto a benzina e diesel potrebbe far salire la quota di elettriche al 65%, con una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) stimata all'80%.

Un lungo elenco di Nazioni contro benzina e diesel

La California è il primo Stato USA ad annunciare questa decisione e si va ad aggiungere a un sempre più corposo elenco di Nazioni che hanno già una data di fine per la vendita di auto "tradizionali". Ecco una lista, con l'anno di stop già fissato.