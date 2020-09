Una delle caratteristiche più evidenti della nuova generazione di Seat Leon è la fanaleria a LED, specie al posteriore con il faro coast-to-coast. La Casa spagnola, a tal proposito, ha deciso di dar vita a un progetto creativo in collaborazione col fotografo Simone Bramante - in arte Brahmino - e la community Instagram WhatItalyIs.

Il progetto si divide in due parti: nella prima è lo stesso Brahmino a proporre sul suo profilo Instagram uno "storytelling fotografico" sulla nuova Leon, attraverso scatti all'imbrunire e sempre sfruttando il gioco dei LED (per cui la Casa, tra l'altro, ha creato l'hashtag #DisegnataDallaLuce). Nella seconda parte, contemporanea alla prima, la community WhatItalyIs lancia una call-to-action per raccogliere scatti che abbiano la luce come protagonista.

Come si partecipa

Se gli scatti e le Stories di Brahmino sono ambientati al buio, per la community la luce deve invece essere il filo conduttore, che si parli della propria città, dell'Italia intera o del futuro.

Per partecipare è sufficiente inviare la propria foto a tema con l'hashtag #DisegnataDallaLuce, e saranno Seat Italia e Brahmino insieme a selezionare le immagini più suggestive e interessanti, che avranno visibilità direttamente sui profili ufficiali italiani della Casa spagnola, oltre a un posto riservato nel video finale dell'iniziativa (realizzato sempre da Brahmino).