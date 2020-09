"AMI Loves Milan", questo il nome dell'iniziativa con cui Citroen ha presentato la sua nuova citycar elettrica AMI nel capoluogo lombardo. Realizzata in collaborazione con 8 studenti dello IED, l'Istituto Europeo del Design, che hanno proposto diverse personalizzazioni grafiche dell'auto, tutte dedicate a Milano.

I lavori saranno presentati durante la Milano Design City (28 settembre - 10 ottobre 2020) e faranno parte integrante del progetto Time To Be My AMI con il quale Citroen presenterà la sua nuova vetturetta a zero emissioni al pubblico italiano.

Il 5 ottobre il vincitore

Iniziativa analoga è stata già tenuta a Parigi, al grido di "AMI Loves Paris" appunto. In quell'occasione 20 artisti hanno proposto una serie di caratterizzazioni forti e colorate della AMI, tutte ispirate ai colori e alle atmosfere della capitale francese.

Oggi gli studenti dello IED ripetono l'operazione con 8 lavori con i quali hanno reinterpretato la Citroen AMI in salsa milanese. Tutti i progetti saranno mostrati per una settimana sui canali social del brand del Double Chevron. Il 5 ottobre verrà decretata la personalizzazione migliore, che come riconoscimento per aver vinto sarà esposta dal vivo presso lo spazio Time To Be My AMI allestito in via Tortona 31.

Un nuovo concetto di mobilità

La Citroen AMI è stata inizialmente presentata al Salone di Ginevra del 2019 ed è arrivata per proporre un nuovo concetto di mobilità urbana. Alimentata da un powertrain elettrico, è lunga 2,41 metri (sono quasi 30 cm in meno di una smart fortwo) e può contare su un'autonomia di 70 km, quando basta per i tragitti cittadini di ogni giorno.

Omologata per due persone, con una velocità massima di 45 km/h può essere guidata anche dai ragazzi di 14 anni, essendo omologata come quadriciclo. Realizzata con metodi costruttivi innovativi (ha molte parti esterne simmetriche, che possono essere montate indistintamente da un lato o dall'altro (o davanti e dietro), sarà offerta in vendita o con interessanti formule di noleggio.