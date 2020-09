La strada che porta alla nascita del nuovo colosso dell'auto Stellantis, frutto della fusione fra FCA e PSA, fa oggi un nuovo passo avanti con l'annuncio degli 11 membri del nuovo consiglio di amministrazione.

Questo dovrà essere approvato dall'assemblea degli azionisti e completato entro la fine del primo trimestre del 2021.

Il CdA Stellantis è composto da 3 figure chiave per la guida del gruppo e da 8 membri indipendenti. Il presidente è John Elkann, il vice presidente è Robert Peugeot e l'amministratore delegato è Carlos Tavares, anche lui membro del consiglio di amministrazione. Gli altri 8 componenti si dividono fra 7 amministratori non esecutivi e 1 amministratore senior indipendente.

Da FCA e dal suo azionista di riferimento Exor arriva la nomina di 5 membri del consiglio di amministrazione di Stellantis, con altri 5 membri nominati da Groupe PSA assieme agli azionisti di riferimento EPF/FFP e BPIfrance. Nel comunicato che ufficializza la composizione del Cda Stellantis si legge:

"Gli amministratori indipendenti hanno background professionali differenti e portano significative prospettive ed esperienze di rilevanza per l’azienda, in linea con lo spirito dinamico e innovativo che caratterizza la creazione di questo nuovo gruppo. Gli amministratori indipendenti supporteranno Stellantis nel valorizzare appieno i suoi punti di forza e competenze distintive in una nuova era della mobilità, con l’obiettivo di creare valore superiore per tutti gli stakeholder."