Anticipare di due mesi è stata la scelta giusta. Questo è il bilancio della decima edizione di Milano AutoClassica che ha registrato numeri oltre le aspettative. Fra venerdì 25 e domenica 27 settembre il numero degli espositori è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti.

Potrebbe essere - e vuole essere - un segnale positivo per i saloni dell'auto, che finora si sono visti particolarmente colpiti dall'emergenza Coronavirus a causa degli assembramenti. Milano AutoClassica, quindi, potrebbe essere il primo di una ripartenza completa - o quasi - di tutti i saloni d'Italia (e non solo).

Tornare a godersi la passione

Durante le varie attività che si sono susseguite nel weekend, compresa la duplice premiazione a Giampaolo Dallara e le celebrazioni per i 90 anni Pininfarina, si sono svolte nel pieno rispetto delle norme anti-contagio - come l'uso della mascherina e la distanza di sicurezza - in un clima di attenzione e collaborazione.

Fotogallery: Milano AutoClassica 2020

17 Foto

Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI e ACI Storico, ha detto: