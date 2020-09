Hyundai sta aumentando sempre di più gli sforzi a favore delle auto elettriche, e il più recente dei risultati è la nuova RM20e, presentata al Salone di Pechino di quest'anno.

Il prototipo, che fra l'altro è omologata per girare in strada, attinge molto all'auto da corsa elettrica della Casa coreana, la Veloster N eTCR. E in effetti, la RM20e a prima vista potrebbe apparire come una Veloster estremamente modificata, ma in realtà le somiglianze finiscono qui.

Un nome, un programma

Partendo dal nome, "RM" è l'acronimo di Racing Midship, riferito alla scelta di configurazione del motore, mentre il "20" sta per ventesima iterazione dei progetti ad alte performance RM, che Hyundai ha avviato nel 2012.

La "e" - ovviamente - significa che è elettrica, e secondo la Casa la configurazione del powertrain offre un "equilibrio e un'agilità ideale da un basso momento d'inerzia polare". Ciò significa, in poche parole, che ci si possono aspettare grandi doti dinamiche in quanto a maneggevolezza.

Prestazioni da "supercar"

Il motore elettrico è capace di 810 CV e 960 Nm di coppia, arriva da zero a 100 km/h in meno di tre secondi, mentre lo 0-200 km/h è coperto in 9,88 secondi. La velocità massima, invece, è limitata a 250 km/h.

Hyundai dice che la RM20e combina "livelli di prestazioni, dinamica, frenata e aderenza simili a quelli di un'auto da corsa, senza però rinunciare alla silenziosità, alla reattività e alla comodità di guida nel quotidiano".

La RM20e funge anche da banco di prova per le nuove tecnologie e contribuirà a continuare lo sviluppo della piattaforma elettrificata RM, con l'aiuto della Rimac, produttori della hypercar C_Two.

