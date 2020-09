Le prime voci sulla BMW X8 sono arriva solo pochi mesi dopo che la Casa dell'Elica ha rivelato la Concept X7 iPerformance a fine 2017: si dice che potrebbe arrivare a fine 2020, che ci sarà una variante M ad alte prestazioni e che potrebbe anche essere elettrificata.

Per il momento non ci sono conferme da parte di BMW se queste voci siano accurate, ma queste foto spia dimostrano quantomeno che il progetto X8 - di cui BMW ha già registrato il nome - è reale e attualmente in via di sviluppo.

Il più grande in gamma

Anche se pesantemente coperta dalle camuffature, la X8 non può nascondere le sue forme e soprattutto le sue dimensioni, in particolar modo nella parte posteriore: qui, a differenza della X7, ci sono delle larghe spalle che sembrano fluire nei gruppi ottici.

I dettagli nella zona anteriore, invece, sono molto più difficili da intravedere, dato che sembra esserci un rivestimento interno alla calandra e ai fari.

Fotogallery: BMW X8, le foto spia

15 Foto

Un altro aspetto interessante sul design della X8 è il tettuccio sorprendentemente allungato, anche se non sembra offrire spazio per tre file di sedili. È probabile che la lunghezza extra permetta a BMW, più che altro, di rendere l'abitacolo lussuoso e piacevole per eventuali viaggi d'affari.

Questo dettaglio, tra l'altro, andrebbe a mettere la BMW X8 in concorrenza diretta con altri SUV di lusso paragonabili, come Land Rover Range Rover Velar, Audi Q8 e Bentley Bentayga.

Tre varianti verso la fine del 2021

Per quanto riguarda la gamma motori, sembra che la Casa dell'Elica abbia intenzione di offrire la X8 in tre varianti, tra cui un modello ibrido plug-in ad alte prestazioni chiamato X8 M45e.

Si presume che possa utilizzare un propulsore simile a quello già in uso sulla 745e, e l'adesivo "Hybrid Test Vehicle" sul prototipo in foto indica che questo potrebbe facilmente essere vero. Tuttavia, non mancano voci riguardo a un modello ancora più sportivo X8 M, con una potenza fino a 760 CV.

Ci sono buone probabilità che BMW possa presentare la X8 - o quantomeno un suo teaser - entro la fine dell'anno. Voci contrastanti hanno reso difficile stabilire effettivamente quando si potrà vedere il nuovo SUV di lusso senza camuffature, ma le foto di un prototipo già in fase di collaudo fa ben sperare che i tempi non siano più molto lunghi.

Probabilmente, comunque, la BMW X8 non sarà in vendita fino alla fine del 2021 come model year 2022. Sarà un modello a sé stante per la Casa dell'Elica, con un design unico che probabilmente diventerà una delle offerte più lussuose di sempre per il marchio bavarese.