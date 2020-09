Non si fermano le promozioni di Mahindra, la casa automobilistica indiana sempre più presente nel mondo motoristico internazionale, dalla Formula E alla Pininfarina: a differenza di altre case che propongono offerte mensili, gli esempi di Mahindra sulla propria gamma valgono addirittura fino al 31 dicembre.

Prendiamo, ad esempio, un SUV-Crossover come la Mahindra XUV500, che è attualmente oggetto di due promozioni simili.

Nella prima, la Mahindra XUV500 W6 FWD viene offerta al prezzo scontato di 21.240 euro, escluse IPT e PFU; si versa un anticipo di 5.457 euro, e dopo 120 giorni si iniziano a pagare le 81 rate mensili da 259 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,58%), che nell’esempio includono l’assicurazione facoltativa a copertura del credito “Sicuro”. Al termine, non è prevista maxi-rata.

La seconda promozione, invece, ha il nome di Formula Vantaggi Mahindra, e si riferisce allo stesso modello: il prezzo promozionale è ancora più basso, 19.990 euro, così come l’anticipo di 5.280 euro.

Non cambiano le rate da 259 euro, che sono però 79 (TAN 6,45%, TAEG 7,81%) dopo 180 giorni, ed è sempre inclusa l’assicurazione “Sicuro”, senza la quale la rata si abbassa ulteriormente a 239,63 euro -ma è un tipo di assicurazione che, in tempo di Coronavirus, è forse bene richiedere.

Vantaggi

Per la categoria di vettura, i listini sono già particolarmente bassi, ma con le offerte proposte l’acquisto diventa ancora più interessante, tenendo conto che al termine del pagamento non c’è neppure la maxi rata, e l’importo è particolarmente dilazionato nel tempo.

Tra le due offerte, la prima richiede un anticipo più alto e due mesi in più di rate, ma il tasso di interesse alla fine è inferiore. Interessante, visti i tempi del finanziamento, l’assicurazione sul credito sicuro.

Svantaggi

A parte gli oneri finanziari e gli eventuali optional in più, a colpire è soprattutto la durata del finanziamento: in pratica, si versano rate per circa 7 anni, e alla fine la vettura diventa di proprietà.

Un’offerta ideale per chi desidera tenere l’auto per molto tempo, non adatta invece a chi cambia la vettura più frequentemente. E’ vero che si paga la prima rata dopo un po’ di tempo, ma l’anticipo iniziale è più alto rispetto ad altre concorrenti.

In sintesi