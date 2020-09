In occasione dell'inaugurazione del primo Cupra Garage europeo ad Amburgo, il secondo internazionale dopo quello di Città del Messico, il brand sportivo spagnolo ha confermato la sua partecipazione all'Extreme E - evento fuoristrada per veicoli elettrici - come main partner di ABT Sportsline.

Questo rende Cupra la prima casa auto a partecipare alla competizione di fuoristrada EV, che a partire da inizio 2021 viaggerà attraverso alcuni fra gli ambienti più estremi e remoti del mondo. Per celebrare questa nuova avventura elettrica, la show car del team è stata svelata in anteprima.

Dalla Formula E al fuoristrada

Cupra e ABT hanno confermato Mattias Ekstrom come pilota maschile del team ufficiale (il format dell'Extreme E prevede la parità di genere, quindi il team deve comprendere un uomo e una donna).

Fotogallery: Cupra ABT Extreme E

7 Foto

La collaborazione dei due partner in gara nasce già nel 2018, quando sono state sviluppate versioni potenziate di Leon Cupra e Cupra Ateca, con picchi di oltre 350 CV. In quanto all'esperienza nel settore delle corse, ricordiamo che il brand spagnolo ha creato l'auto turismo da corsa 100% elettrica Cupra e-Racer, mentre il tuner tedesco ha un proprio team in Formula E sin dagli albori di questa categoria.

l'Extreme E, quindi, è una specie di punto d'incontro fra i due brand europei, con l'elettrificazione come punto focale. Werner Tietz, Vicepresidente Esecutivo Ricerca e Sviluppo Seat, ha detto a riguardo:

“L'Extreme E rappresenta l'atteggiamento sfidante di CUPRA nel mondo delle corse e l’ambizione del marchio di esplorare nuove esperienze in ambito motorsport. La decisione di diventare il primo costruttore automobilistico a partecipare alla competizione e di rafforzare la nostra collaborazione con ABT sono la prova della visione condivisa di entrambi i partner di reinventare il mondo delle auto ad alte prestazioni attraverso l'elettrificazione".

Il nuovo Cupra Garage

Attualmente, la Germania è il mercato più grande per Cupra: solo qui, infatti, ci sono già 105 punti vendita, e nel 2019 sono state vendute oltre 10.000 vetture. E questo è probabilmente il motivo principale per cui il brand spagnolo ha deciso di inaugurare l'arrivo dei Cupra Garage in Europa iniziando proprio da Amburgo.

Fotogallery: Cupra Garage di Amburgo

5 Foto

Tuttavia, stando a quanto detto dal CEO Cupra Wayne Griffiths, si tratta di un passo in avanti verso la "globalizzazione":