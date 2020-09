Prima ancora di entrare in produzione, una versione particolare della Volkswagen ID.3 è già diventata oggetto di un test molto particolare: un modello pre-produzione della Pro S - con batteria da 77 kWh e 549 km di autonomia WLTP - parte per una maratona attraverso l'intera Germania.

20.000 km e 650 fermate in stazioni di ricarica rapida sono i numeri principali di questo viaggio, che mette alla prova la ID.3 Pro S (in arrivo nella primavera 2021) in due mesi di "corse e ricariche" no stop.

Da sud a nord della Germania

Alla guida della ID.3 c'è Rainer Zietlow, pilota di endurance che segnò sette record sulle lunghe distanze e tre record mondiali (sempre con Volkswagen), insieme al suo co-pilota Dominic Bruner.

La maratona - con un percorso appositamente studiato per entrare in tutte le aree tedesche ma sempre massimizzando l'efficienza - è partita lunedì 28 settembre alle 14:00 dall'hotel più a Sud della Germania, vicino a Oberstdorf, e terminerà nel parcheggio più a nord del Paese, a ovest di List auf Sylt.

Zietlow e Bruner possono condividere e raccontare le loro esperienze online, al sito ID3-DeutschlandTour.com, che sarà regolarmente aggiornato. E saranno gli studenti dell'Università di Stoccarda a fornire novità quotidiane, fotografie e video di questa maratona a zero emissioni.