Il 2020 potrebbe passare alla storia come l'anno che ha fermato i grandi saloni. Dopo il Salone di Chicago a febbraio, ogni grande evento è stato cancellato a partire dal Salone di Ginevra, tranne uno.

Sembra, infatti, che la capitale cinese abbia la situazione Coronavirus sotto controllo, quanto basta per non annullare il Salone di Pechino. La partecipazione delle Case auto è ovviamente diminuita, ma questo ha permesso alla Great Wall Ora Futurist Concept di spiccare meglio fra una folla più piccola.

Fra EV e Anni '50

Il costruttore di questa berlina è Ora, la divisione full-electric del marchio cinese Great Wall Motors. Il primo modello di questo neonato brand a zero emissioni è arrivato nel 2018, il crossover compatto iQ, seguito nel 2019 dalla city car Adora. Nessuna di queste, però, assomiglia lontanamente alla Futurist Concept.

Fotogallery: Great Wall Ora Futurist Concept

11 Foto

Se sia stato fatto apposta o meno non è chiaro, ma è comunque impressionante vedere che la zona anteriore di questa berlina assomiglia parecchio a un altro modello elettrico ben più noto, la Ford Mustang Mach-E.

Per il resto, comunque, il design complessivo richiama le berline classiche inglesi e giapponesi, mentre l'interno riprende uno stile tipico degli Anni '50 - ad eccezione, ovviamente, dell'infotainment centrale.

"Quasi-produzione"

Non ci sono informazioni specifiche sul motore, se non che si tratti di un propulsore elettrico in quanto marchiato Ora. Potrebbe, però, arrivare sul mercato anche come modello ibrido plug-in, se non addirittura con la sola combustione interna. Se ciò dovesse accadere, non manterrebbe il marchio Ora.

Il punto, però, è che Great Wall sembra particolarmente intenzionata a portare il concept Futurist alla produzione in serie. Secondo la Casa questo è già un prototipo di "quasi-produzione", ma come per molti altri concept nel mercato cinese non è facile sapere esattamente cosa significhi davvero.

In ogni caso, il concept Futurist è un'auto interessante che potrebbe avere un suo perché, come modello EV economico con un certo carattere.