L'edizione 2020 di Auto e Moto d'Epoca resiste al Coronavirus e non si ferma. Anche quest'anno, quindi, alla Fiera di Padova si tiene uno fra gli eventi più importanti d'Europa per le auto d'epoca, da giovedì 22 a domenica 25 ottobre.

E quest'anno - benché sia tutto nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, quali mascherina e divieti di assembramento - le attività sono parecchie, a partire dal debutto europeo della nuova Mercedes Classe S. Ecco, quindi, le esposizioni - e non solo - da non perdere.

Esposizioni per l'Italia

Che si tratti di due o quattro ruote, l'Italia ha saputo ingegnarsi con tenacia per vincere nelle competizioni sin dalla prima metà del Novecento. In collaborazione con ACI Storico, quindi, si è organizzata un'esposizione di marchi e modelli selezionati dell'Italia post-bellica, per celebrare - dice la nota - la "capacità degli italiani di trasformare auto comuni in prestigiose fuoriserie e bolidi da corsa, grazie all'estro di artigiani eccezionali".

L'esposizione si tiene al padiglione 3, e l'idea è non solo quella di celebrare il passato ma anche di lanciare un "segnale di ripresa per tutto il settore".

Aste, ricambi e vendite private

Un grande classico di Auto e Moto d'Epoca è proprio la compravendita. E quest'anno ci sono tre strade per comprare un auto classica, sempre in base a cosa si sta cercando:

Dealer specializzati in restauro, che vendono direttamente come una concessionaria

in restauro, che vendono direttamente come una concessionaria Auto battute all'asta

Auto fra privati, uno spazio ad hoc per quegli appassionati con una classica da vendere e già stanno pensando alla successiva

Per chi stia cercando parti di ricambio, magari anche molto rare, è probabile che la ricerca possa terminare proprio ad Auto e Moto d'Epoca: qui, infatti, ci sono specialisti nelle componenti elettriche, meccaniche ed estetiche anche fra le più ricercate del settore Heritage.

Appuntamento per i Club

Per i club di auto storiche, l'evento di Padova è un ottimo momento per incontrarsi, presentarsi ai nuovi soci e organizzare nuovi raduni. Un momento ancor più significativo, se si pensa allo stop subito nei mesi passati a causa del Covid-19.

In più, quest'anno cadono molti compleanni nel settore auto: per citarne alcuni, Alfa Romeo compie 110 anni, Jaguar ne compie 85 e Range Rover tocca i 50. È un motivo in più per i club di questi marchi e modelli da celebrare, per incontrarsi, conoscersi e organizzare nuovi eventi.

Come ci si prende cura dell'auto

Confermata anche quest'anno la Galleria 78: così chiamata perché posizionata fra i padiglioni 7 e 8, è uno spazio dedicato alle migliori aziende italiane votate alla manutenzione, al trasporto e alla conservazione di auto d'epoca e supercar.

Un luogo, in pratica, dove si possono vedere le tecniche, i materiali e le tecnologie all'avanguardia che vengono utilizzate dagli specialisti per prendersi cura delle auto classiche, col tempo sempre più delicate.

Cimeli artistici vintage e "caccia al tesoro"

Alcuni oggetti hanno la capacità di trasportare chi li vede nell'epoca in cui sono stati prodotti. Ad esempio, pompe di benzina Anni '50, banchi di lavoro rovinati e oliatori di metallo sono ormai definibili cimeli storici.

E come tali, ad Auto e Moto d'Epoca riacquistano una seconda vita diventando oggetti di arredamento, magari dalla forma rude a causa delle loro condizioni estetiche, ma pur sempre dallo stile raffinato tipico degli anni passati.

E c'è di più: nei padiglioni si può partecipare praticamente a una caccia al tesoro, che va da eleganti capi vintage all'abbigliamento sportivo e firmato del motorsport, dall'editoria d'epoca all'oggettistica da collezione, fino ad arrivare agli accessori da viaggio di produzione artigianale.

Prezzi e orari

L'evento può contare su 115.000 metri quadrati espositivi, su cui si trovano 11 padiglioni divisi fra Case auto, Club, Scuderie, Registri, ricambisti e molto altro. In totale, si parla di 1.600 espositori e 5.000 auto esposte.

La pre-apertura è giovedì 22 ottobre a partire dalle 9:00, per poi rimanere aperto fino alle 18:00. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, invece, la chiusura è posticipata alle 19:00.

Il biglietto si può comprare online - sul sito ufficiale AutoeMotod'Epoca.com (dove ogni settimana l'evento aggiunge anteprime interessanti) - accedendo poi alla corsia preferenziale, o direttamente alle casse. Ecco la tabella dei prezzi:

Giovedì 22 settembre

Tipologia Prezzo biglietto Biglietto Unico (nessuna riduzione per l'anteprima) 45,00 euro

Venerdì 23 settembre

Tipologia Prezzo biglietto Friday Ticket 30,00 euro

Sabato 24 e domenica 25 settembre

Tipologia Prezzo biglietto Biglietto intero 25,00 euro Biglietto ridotto: Ragazzi fra 13 e 17 anni

Persone con invalidità inferiore all'80% 20,00 euro Abbonamento 2 giorni: Sabato+Domenica 46,00 euro Abbonamento 2 giorni: Venerdì+Sabato 53,00 euro Abbonamento 3 giorni: Venerdì+Sabato+Domenica 76,00 euro Biglietto omaggio: Bambini sotto i 12 anni

Persone con invalidità uguale o superiore all'80% con accompagnatore Gratuito