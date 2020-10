Mentre stanno per arrivare le nuove vetture elettriche come la ID.3, Volkswagen non interrompe le promozioni di settembre, dando continuità fino al 31 ottobre a quanto proposto su molti suoi modelli, cominciare dalla Volkswagen Polo.

Un’offerta che, anche nelle pubblicità ufficiali, si caratterizza per il basso valore della rata mensile: 99 euro al mese con Progetto Valore Volkswagen, grazie agli Incentivi Volkswagen. Analizziamo la proposta su una Polo 1.0 EVO Comfortline 80 CV.

Da un listino di 17.950 euro si scende fino a 15.621 euro, grazie a un contributo della casa e delle concessionarie di 2.329 euro. C’è un anticipo da versare, pari a 4.100 euro, più le spese di apertura pratica di 300 euro, quindi le rate mensili sono 35 da 99 euro (TAN 3,49%, TAEG 5,02%).

Alla fine, il valore futuro garantito è di 9.139,24 euro, con le consuete possibilità di restituzione o sostituzione dell’auto, oppure pagamento della rata, anche con ulteriore finanziamento.

Vantaggi

La Volkswagen Polo 1.0 può essere una buona scelta per avere una segmento B europea dal razionale spazio interno e dai costi di gestione sostenibili.

Colpisce sicuramente il valore della rata di 100 euro al mese, più bassa anche rispetto a concorrenti più economiche, grazie ad un tasso di interesse buono per il periodo. Sta qui, probabilmente, il punto di forza della promozione.

Svantaggi

E’ un classico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale: l’incentivo è garantito dalla casa indipendentemente da contributi pubblici, ma non ci sono le agevolazioni tipiche del periodo, come anticipo zero, rata dopo qualche mese, o servizi offerti nel finanziamento.

Con gli optional, il listino potrebbe alzarsi sensibilmente.

In sintesi