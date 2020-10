Se Nissan è la casa che ha in qualche modo inventato i SUV-Crossover moderni di taglia media, ha fatto sicuramente il bis in un segmento inferiore con la Juke, ora totalmente rinnovata, e in lancio promozionale fino al 31 ottobre con la promozione Intelligent Buy.

Come esempio, vediamo l’offerta su una Nissan Juke N-Connecta DIG-T 117: il suo listino di 23.070 euro scende a 18.400 euro, con il ritiro, in permuta o rottamazione, di un’auto che abbia almeno sei mesi.

Versato un anticipo di 2.259 euro, si pagano poi 36 rate da 219 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,82%), e una rata finale di 12.457,80 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Alla prima rata vanno inclusi IPT e PFU, 300 euro di istruttoria pratica e l'imposta di bollo di 44,44 euro; però sono compresi in questo esempio l’assicurazione sul finanziamento protetto e il Pack Service comprendente due anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Nissan sta puntando molto sulla Juke, un modello di una categoria che al momento è molto popolare tra la clientela. Con lo sconto di 4.670 euro del contributo Nissan, più il valore dell’eventuale vetture in permuta, si può accedere ad un finanziamento che richiede un basso anticipo e rate di circa 220 euro.

Interessanti anche le assicurazioni sul finanziamento protetto e su furto e incendio, comprese nelle rate, come pure il servizio Nissan Connect.

Svantaggi

Lo sconto sul listino - oltre a dover aderire al finanziamento - obbliga alla rottamazione o alla permuta di una vettura, altrimenti non si può accedere a questa offerta della casa, ma al limite ad altre da richiedere alle concessionarie.

Il limite chilometrico, 10.000 km annui di media, non è elevatissimo per questo genere di vettura. Va calcolata qualche spesa in più per oneri finanziari, ed eventuali accessori.

In sintesi