Sia in Europa che nel mercato globale, i SUV stanno riscuotendo un vero successo a livello di vendite e infatti hanno superato alcuni dei segmenti più tradizionali, come quelli delle compatte e e delle utilitarie. L'altra chiara tendenza è l' elettrificazione, quindi è inevitabile che i due concetti si fondano con molti costruttori che partono proprio dai SUV per avviare la loro gamma elettrica.

Il prossimo anno, infatti, il 2021 sarà il più importante in termini di lanci di modelli di SUV elettrici, alcuni dei quali con grandi aspettative. Lo conferma questa nostra rassegna in cui abbimao individuato ben 15 modelli, qui disposti in ordine alfabetico, che dovrebbero essere lanciati sul mercato proprio il prossimo anno.

Tutti i SUV elettrici in arrivo nel 2021