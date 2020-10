In Lamborghini non si smette mai di progettare, sviluppare e creare nuovi modelli velocissimi ed esclusivi che hanno come base di partenza l’Aventador e quando ci mette lo zampino Lamborghini Squadra Corse i risultati sono, se possibile, ancora più esaltanti.

La conferma ci arriva questa volta da una foto pubblicata sui social proprio da Lamborghini Squadra Corse che ritrae un prototipo camuffato impegnato nei test in pista, senza tetto e soprattutto senza parabrezza.

Prove di esemplare unico

Altri dettagli non vengono forniti, tranne il fatto che il muletto riporta sulla fiancata la scritta "Attenzione Macchina Veloce Aperta". Le forme da speedster estrema e velocissima fanno pensare ad un’erede della Lamborghini Aventador J, esemplare unico del 2012.

Questa volta però la firma è quella di Lamborghini Squadra Corse che recentemente ha presentato la sua Essenza SCV12 e nel 2018 la Alston SC18. Aspettiamoci quindi una nuova hypercar stradale in esemplare unico, magari chiamata "Lamborghini SC20 J".

Meno estrema della Essenza SCV12, ma spettacolare

Per il motore di questa inedita speedster Lamborghini non si può che pensare allo storico V12 aspirato, in questo caso con una potenza attorno agli 800 CV.

Resta invece il dubbio che possa trattarsi della Essenza SCV12 Roadster e allora sotto il cofano posteriore ci sarebbe la versione da 830 CV del V12. Spoiler alettoni e aerodinamica del prototipo non sembrano però confermare questa ipotesi.